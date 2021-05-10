قطر ترفع قيود كورونا تدريجيا على أربع مراحل بدءا من 28 مايو

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الصحة القطرية، أن المرحلة الأولى ستبدأ في في 28 مايو/أيار الجاري ويمكن أن تقدم إلى 23 من الشهر ذاته، إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الرابعة ستكون في 30 يوليو/تموز.

وستكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على التطعيم في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.