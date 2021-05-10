شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: 20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، بأكثر من 20 الف لتر من المطهرات والمعقمات، خلال كل مرة لتعقيم الحرم خلال شهر رمضان، وأكد الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، عملية تعقيم وتطهير الحواجز الأمنية في الحرم المكي.

وأكد نايف بن ذياب الجحدلي، مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أن عمليات تطهير وتعقيم الحواجز الأمنية كُثفت في المسجد الحرام، لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام، موضحا أنه تقوم بأعمال التطهير والتعقيم للحواجز البلاستيكية عدة فرق في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته، وتتم الأعمال على مدار الساعة، بحيث تصل في اليوم إلى 10 مرات.



تعقيم حواجز المسجد الحرام

وتابع: "يقوم بعملية التطهير أكثر من 4000 عامل وعاملة، وتستهلك الحواجز البلاستيكية في كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 20 الف لتر من المطهرات والمعقمات"، وفق تصريحات نقلها الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.

وفى وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استهلاك مليون و400 لتر من المواد المستخدمة الصديقة للبيئة، بمعدل سبعين ألف لتر يوميًا، لتعقيم المسجد الحرام خلال عشرين يومًا من شهر رمضان المبارك، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على "تويتر"، صور من عملية تعقيم الحرم المكي وتطهير الوافدين من المصلين والمعتمرين على المسجد الحرام.

وأوضح نايف بن ذياب الجحدلي، مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أن نسبة ما تم استهلاكه من المعطرات بلغ أكثر من 30 ألف لتر، بمعدل يومي 1500 لتر، مفيدًا أنها تحوي مواد خاصة جلبت للمسجد الحرام، مما لا يؤثر على سلامة المعتمرين والمصلين، مؤكدا أن صحتهم أولوية قصوى لدى عاملي رئاسة الحرمين، وفق تصريحات نقلها الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.