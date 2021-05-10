شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر تقليص ساعات الحظر الليلى اعتبارا من أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الحكومة الأردنية برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قرارا بتقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد، لتصبح للأفراد اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لجميع أيام الأسبوع، وللمنشآت اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا في جميع أيام الأسبوع باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأكدت الحكومة- في بيان، أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم الأحد- أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا للوضع الوبائي، وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل، من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية، لافتا إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.

وأشارت إلى مضيها قدما في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقا لتطورات الوضع الوبائي.

وقالت إن وصولنا للصيف الأمن يعني فتح معظم القطاعات مطلع يوليو المقبل وأيضا العودة إلى التعليم "الوجاهي" في المدارس والجامعات في شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة وكلها مطاعيم آمنة ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنية والعالمية.