شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار الخير على محافظة «الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، أضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.