شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود»: تخريج 1385 خريجاً في ختام الدورة التأهيلية للفرد الأساسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود بتخريج (1385) خريجًا من الدورة التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي بمعهد حرس الحدود بالرياض، بحضور مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري.
وعبّر مدير عام حرس الحدود المكلف عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود، لما تحظى به القطاعات الأمنية عامة، وحرس الحدود خاصة، من دعم غير محدود في جميع المجالات.
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