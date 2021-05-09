شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي الإصابة بـ«كورونا».. «متحدث الصحة» يوضح أهم الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، ، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” خلال أيام عيد الفطر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالمملكة، إنه من الضروري اصطحاب أدوات الصلاة، سواء كانت كمامة أو سجادة الصلاة، بالإضافة إلى الحرص على السلام عن بعد والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتهوية فى الأماكن المغلقة.

وأكد ضرورة ألا تتجاوز أعداد حاضري التجمعات الأسرية أو الاحتفالات 20 شخصًا، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية المختصة ستواصل دورها وجولاتها المكثفة في كافة المناطق للتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية.