الكاظمي يعلن براءة وزير الصحة في حادث "ابن الخطيب" ويكشف عن إجراء تغيير وزاري قريب

دبي - محمود عبدالرازق - ولم يكشف الكاظمي في مقابلة مع عدد من القنوات الفضائية بينها العراقية الأخبارية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، عدد الوزراء المرجح تغيرهم ولا الموعد بالضبط.

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وقال رئيس الوزراء إن "هناك النية بتغيير وزاري قريب"، مضيفا "أننا التزمنا بالكثير من فقرات برنامجنا الحكومي".

وعن استقالة وزير الصحة العراقي، أكد الكاظمي أن "التحقيقات بحادثة مستشفى ابن الخطيب لم تثبت تورط وزير الصحة شخصياً"، لافتا إلى أن "استقالة وزير الصحة تمثل التفاتة أخلاقية عالية تجاه الشعب".

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله "أن يكون وزير الصحة المقبل من الوزارة لكي يكون مطلعاً على تحديات الجائحة".

ودعا الكاظمي "الكتل السياسية إلى عدم الاعتراض على المرشحين لمنصب وزير الصحة".