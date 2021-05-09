مقتل فردين من الشرطة الصومالية على الأقل إثر تفجير بالعاصمة مقديشو

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقل "راديو دلسان" الصومالي عن شهود عيان ومسؤولين قولهم "إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مركز للشرطة بمنطقة وابيري بالعاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة على الأقل وإصابة آخرين".

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وبحسب وكالة الأنباء الصومالية: "من بين القتلى في الانفجار قائد شرطة منطقة وابيري أحمد باشان"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من المصابين".

وأعلن مسلحو حركة الشباب مسؤوليتهم عن الهجوم على مركز شرطة منطقة وابيري، بحسب الوكالة الصومالية الرسمية.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

هذا وأعلن الرئيس الصومالي محمد فرماجو مؤخرا تخليه عن محاولته تمديد فترته الرئاسية لعامين إضافيين، منحنيا بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.