إصابة 7 فلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بمدينة القدس

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان "7 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود وتم نقل 4 إصابات للمستشفى".

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وأوضح أنه تم أيضا نقل "إصابة مسعف بالرصاص المطاطي خلال تغطيته مواجهات في حي الطور، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانياً".

ولفت إلى أنه تم "الاعتداء على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت".

في سياق متصل، أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده لها الحق في البناء بالقدس، مشددا : "هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل فعله".

وبحسب موقع "بي بي سي نيوز" قال نتنياهو: "نحن أيضا نرفض وبشدة جميع الضغوط المطالبة بعدم البناء في القدس، وقد تزايدت الضغوط مؤخرا، لكنني أقول أيضا لأقرب أصدقائنا إن القدس هي عاصمتنا، وككل أمة أخرى سنبني في عاصمتنا وننهض بها".

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء أمس السبت، في منطقة باب العامود بمدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا. وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل سبوتنيك.