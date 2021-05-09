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الصحة السعودية تعلن العدد المسموح به في تجمعات عيد الفطر

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دبي - محمود عبدالرازق -  

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي لمستجدات فيروس ، اليوم، إن العدد الأقصى المسموح به للتجمعات في العيد 20 شخصًا فقط.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة على "الأهمية القصوى للالتزام بالأعداد في التجمعات الأسرية والمناسبات واللقاءات الاجتماعية".

وتابع العبدالعالي: "بإمكاننا أداء صلاة العيد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والحرص على عدم المصافحة ولبس الكمامة وترك المسافات الآمنة".

ولفت إلى ضرورة أن "تكون هذه التجمعات واللقاءات في أماكن ذات تهوية جيدة مع ارتداء الكمامات وترك المسافات الآمنة وعدم المصافحة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الجهات المعنية والمختصة ستقوم بمهامها بمراقبة وضبط المخالفات، وستقوم بجولاتها على مختلف المواقع".

وأشار إلى أن استهتار البعض يُعرّض المجتمع للخطر، لذلك ستقوم هذه الجهات بعملها حماية للمجتمع كله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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