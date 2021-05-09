لبنان... الروسية إيرينا أوفاروفا شاهدة حية على حصار لينينغراد

دبي - محمود عبدالرازق - وفي هذا السياق زار"متطوعو النصر" في لبنان، اليوم 9 أيار/مايو، السيدة إيرينا أوفاروفا التي تبلغ من العمر 91 عاما وهي شاهدة حيّة على حصار لينينغراد (مدينة سانت بطرسبرغ في الوقت الحالي) الذي استمر حينها لمدة 872 يوما عانى خلاله المتواجدين داخل المدينة الروسية من الجوع والبرد والقصف.

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ومتطوعو النصر هم فريق من الناشطين من 47 دولة، يعملون للحفاظ على الذاكرة التاريخية حول الحرب الأكثر تدميرًا في القرن العشرين وكذلك الحفاظ على السلام والوئام والصداقة الدولية والتضامن من خلال دراسة التاريخ على هذا النحو، لمنع مآسي الماضي من الحدوث مرة أخرى.

وقام الفريق بتسليم ثلاث رسائل مرسلة من متطوعين إلى إيرينا من مصر وإيطاليا وأذربيجان، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأغاني الوطنية الروسية.

وقالت تاتيانا الحلو الممثلة عن فريق "متطوعو النصر" إنهم جاؤوا لمقابلة إيرينا كونها شخصية عظيمة صمدت خلال حصار ليننغراد، ولتقديم عدد من الرسائل إليها مرسلة من مصر وإيطاليا وأذربيجان".

وجاء في إحدى الرسائل التي تسلمتها إيرينا "من مصر، مجموعة متطوعي النصر تعايدك عزيزتنا إيرينا فلاديميريفنا، تكتب لكم صوفيا خالد تلميذة صف ثالث في مدينة الغردقة، أريد أن أعايدك من كل قلبي بذكرى هذا النصر، شكرا جزيلا لكِ على هذا الإنجاز العظيم باسم الوطن الأم، والحرية، نحن ننحني أمامك".

وتابعت "أتمنى لك الصحة والعافية والمزيد من الأسباب للابتسامة وبهجة الروح وسنوات طويلة من العمر والتفاؤل، أنا سعيدة جدا كونه ليس هناك حربا منذ 76 عاما في روسيا".

وقالت إيرينا أوفاروفا لـ "سبوتنيك" إنها "تشكر المحاربين الذين حاربوا من أجل روسيا وضحوا بحياتهم، لأنهم جعلوا من روسيا بلدا أفضل، والشعب الروسي لن ينساهم ولن ينسى معروفهم الكبير".