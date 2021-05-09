العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين أول محافظ لزكاة والضريبة والجمارك بعد الدمج

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن االملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بتعیین سھیل بن محمد بن عبدالعزیز أبانمي محافظاً لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك بمرتبة وزیر، مؤكدة أن اأمر جاء بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وتنظیم ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في اجتماعه على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وأقر تنظيمها.