الكاظمي يكشف عن طلب واحد قدمه له مقتدى الصدر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي إن "الاتهامات بشأن سيطرة التيار الصدري على الحكومة غير حقيقية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وتابع رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة مع عدد من القنوات الفضائية، "أنني من أتيت بوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وليس التيار الصدري".

وأضاف الكاظمي "أتحدى من يقول بأن هناك وزيراً واحداً ينتمي للتيار الصدري"، مشيرا إلى أن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قدم لي طلباً واحداً فقط وهو الاهتمام بالعراق".

وأكد رئيس الوزراء على أن "الطائفية والفساد والبحث عن السلطة أنتجت دولة ضعيفة"، مشيرا إلى أن "أولى خطواتنا كانت إبعاد السمعة الطائفية عن الحكومة".

وتابع: "نجحنا بتوفير حماية للوضع الاقتصادي رغم الظروف التي واجهتنا"، مشددا على أن "خطوات الإصلاح وفرت لنا المليارات"