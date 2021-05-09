دعوى أمام القضاء الكويتي لإلغاء قرار منع غير المطعمين من السفر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فقد أقام ناشطون اليوم دعوى أمام القضاء الكويتي تطالب بإلغاء قرار منع السفر لغير المطعمين.

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وأكدت مصادر قانونية للصحيفة الكويتية أن "هناك دعاوى أخرى يتم تجهيزها لرفعها أمام المحاكم الإدارية".

وأوضحت المصادر، أن مقيمي تلك الدعاوى يرون أن المواطن لا يمكن منعه من السفر، فيما ترى الحكومة أن من واجبها اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية المواطنين.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء الكويتي اتخذ قرارا يمنع على "المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية السفر ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح"، وقد شمل القرار كذلك استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد في إطار جهود الدولة لمكافحة تفشي مرض "كوفيد 19".

وأوضح القرار أن الفئات المستثناة هي البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية (حسب الكشوفات المعتمدة من وزارة الصحة)، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وأضافت: "ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين".