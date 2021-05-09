الكاظمي يهاجم العمال الكردستاني ويجدد رفضه للعمليات العسكرية التركية بالعراق

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Burhan Ozbilici
وأكد أن "العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتهديد جاره، ومن غير المنطقي أن يقبل بتهديد دول الجوار بعمليات مسلحة".
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية برية في منطقة متينا شمالي العراق ضد منظمة حزب العمال الكردستاني.
وتفقد وزير الدفاع التركي أكار ورئيس الأركان العامة يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار قاعدة عسكرية تابعة لبلادهم شمالي العراق الشهر الجاري، مما أثار سخط السلطات العراقية ودفعها لاستدعاء القائم بأعمال السفارة التركية ببغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج ردا على الزيارة والعمليات التي ينفذها الجيش التركي بالمنطقة.