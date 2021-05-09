الكاظمي يهاجم العمال الكردستاني ويجدد رفضه للعمليات العسكرية التركية بالعراق

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بغداد - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من القنوات المحلية، إن "تصرفات حزب العمال غير مقبولة وتهدد إقليم كردستان وتركيا"، مضيفا "عبرنا أكثر من مرة عن امتعاضنا من تصرفات تركيا بتصفية حساباتها مع حزب العمال، وكذلك حزب العمال تصرفاته غير مقبولة في العراق".

وأكد أن "العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتهديد جاره، ومن غير المنطقي أن يقبل بتهديد دول الجوار بعمليات مسلحة".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية برية في منطقة متينا شمالي العراق ضد منظمة حزب العمال الكردستاني.

وتفقد وزير الدفاع التركي أكار ورئيس الأركان العامة يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار قاعدة عسكرية تابعة لبلادهم شمالي العراق الشهر الجاري، مما أثار سخط السلطات العراقية ودفعها لاستدعاء القائم بأعمال السفارة التركية ببغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج ردا على الزيارة والعمليات التي ينفذها الجيش التركي بالمنطقة.