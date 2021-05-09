شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا لحقوق الإنسان" بالعراق تطالب باستنفار أمني للقضاء على "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، بحملة أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي والقضاء عليها.

وعبرت المفوضية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد عن إدانتها للجرائم الوحشية المرتكبة من عصابات "داعش" الإرهابية في العديد من محافظات العراق وقتلها المدنيين وترويعهم، فضلا عن الهجمات المتوالية ضد القوات الأمنية والتي تسببت بقتل وإصابة العديد من القوات الأمنية في قاطع عمليات سامراء مساء أمس.

وأشارت إلى أن توالي هذه الهجمات، يؤكد أن عصابات "داعش" الإرهابية مازالت نشطة، ما يستدعي لمطالبة القائد العام للقوات المسلحة بإعلان حالة الاستنفار الأمني وملاحقة هذه العصابات الإرهابية والقضاء عليها.