شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: مؤشرات الوضع الوبائى جيدة جدا وبانخفاض مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الأردني الدكتور غازي شركس، إن ‏مؤشرات الوضع الوبائي جيدة جداً وهي في انخفاض مستمر في عدد الحالات والوفيات.

وأوضح الدكتور شركس في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد أن الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات دون ألف حالة، فيما فاقت حالات الخروج حالات الدخول، مشيراً إلى أن نسب إشغال العناية المركزة مريحة، وأن هذه الراحة في الحالة الوبائية ليست نهاية المطاف، لاسيما وأن الحذر والإقبال على اللقاح سيد الموقف حاليا.