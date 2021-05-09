شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الإعلام الأمنى بالعراق: القبض على 3 إرهابيين فى محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 3 إرهابيين في عمليتين أمنيتين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي العروبة والحرية ب‍كركوك".

وأشارت إلى تمكن قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم ثالث خلال عملية متابعة تحركاته بناحية الرياض في كركوك، مضيفة أنه تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم.