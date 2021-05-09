التعاون الإسلامي: اجتماع طارئ الثلاثاء لبحث اعتداءات القدس

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء القادم اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين.

ويبحث #الاجتماع ايضا خطة سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من #حي الشيخ جراح.

كما يبحث الاجتماع الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول اليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.