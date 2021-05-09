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السعي لأهدافك

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - كتبه / أفنان المالكي

السَعي متعب وشاق و أحيانًا لا يكون هناك مُستراح يظلك ، و إن الرحلة قد تطول،
‏لكن لا يصيبك يأس من صعوبة الطريق، ولا تستسلم للخيبات، مهما كان جرح عدم تحقق أهدافك غاير.
انت اللي تختار السُبل..
‏الى وصول الخريطة في يدك و الداعم الوحيد لك في رحلتك هو انت فقط.
‏لا تلوم صعوبة الطريق، لا تلوم تعب رجلك، و لا حتى عُمق اختيارك.
‏بس حاول..حاول بتوكل و بصدق و صبر و توقّع، طالما سلكت الطريق..
توكّل و أفعل كل اللي عليك و اللي في مقدورك و بعدها اللي يكتبه الله هو كل الخير.
‏وقتها اعرِف..إن يقينك بعطاء الله ثم عملك بالأسباب، دوافع كافية جدًا للرِضا لأنك سَعيت و ما قعدت.
‏و إن خيرة الله هي الأصلَح.. الأخيَر.. الأجمل من كل ترتيباتك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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