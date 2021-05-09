شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح كيفية الاعتراض على مخالفة دون وجود صورة لها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور، كيفية الاعتراض على مخالفة من دون وجود أي صورة لها.

وأفادت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه يمكن الاعتراض، من خلال مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

وأطلقت منصة أبشر في وقت سابق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، سواء التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام ساهر.

ويمكن الاعتراض على مخالفة مرورية عبر بوابة “أبشر” من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول أولًا لحساب المستخدم في منصة أبشر.

2- وبعدها يتم اختيار “خدماتي”.

3-ثم “المرور” وبعدها اختيار “الاعتراض على المخالفات المرورية.