شكرا لقرائتكم خبر عن أحد طلاب المنح بجامعة المؤسس.. القارئ أويس شعبان يؤم المصلين ليلة 27 بألبانيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أمّ القاريء الشاب الحافظ للقرآن الكريم، أويس شعبان من ألبانيا، المصلين ليلة السابع والعشرين في جامع “دينا خوج” بالعاصمة الألبانية تيرانا.

وأظهر مقطع فيديو آلاف المصلين وقد امتلأ بهم المسجد، وكذلك الساحات أمام المسجد اكتظت بالمصلين من جميع الجنسيات، في مشهد يبهج النفس ويشرح الصدر.

يذكر أن القارئ الشاب أويس شعبان هو أحد طلاب المنح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.