إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - في السياق ذاته، أفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية بأن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية اعترضت صاروخين في سماء مدينة عسقلان أطلقا من قطاع غزة.

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وأطلقت صفارات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة مساء اليوم الأحد، وذلك عقب رصد عملية إطلاق لقذيفة من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "تقرير أولي: تم تفعيل تحذير في مدينة عسقلان وفي محيط غزة. التفاصيل قيد الاستعراض".

في سياق متصل، قال أدرعي، في بيان مقتضب، "في ختام المشاورات الأمنية قرر منسق أعمال الحكومة في المناطق إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكًا لسيادة إسرائيل".

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء أمس السبت، في منطقة باب العامود بمدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا. وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل سبوتنيك.