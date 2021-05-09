هدية ابن زايد للمواطنين والمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق -

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أمر ابن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم استفاد منها 1656 مواطنا في إمارة أبوظبي.

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ولفتت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويأتي اعتماد صرف هذه الحزمة من القروض السكنية والإعفاءات لعام 2021 تزامنا مع عيد الفطر.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار يأتي "انطلاقا من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام بدفع عجلة التنمية في المجتمع".

وتابعت الوكالة "جاءت هذه الحزمة تنفيذا لتوجيهات ابن زايد ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين وتزامنا مع قرب حلول عيد الفطر".