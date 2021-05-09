الكاظمي: العراق سيحارب أي نفوذ خارجي ويرفض النفوذ الأمريكي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الكاظمي في مقابلة مع عدد من القنوات الفضائية بينها العراقية الاخبارية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحديث عن وجود قواعد أمريكية في العراق كذبة ولكن توجد مجموعات أمريكية بقواعد عراقية"، مشددا على أنه "لن نسمح بتهديد الأمن العراقي".

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وقال إن "قاعدة عين الأسد عراقية"، معربا عن رفضه "لأي نفوذ سياسي لأي طرف كان".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "أننا نبحث عن علاقات جيدة مع واشنطن"، وقال "إننا عملنا خلال الحوار الستراتيجي على ترتيب وتنظيم العلاقة مع واشنطن".

وتابع: "الحوار الستراتيجي أثمر عن خروج أكثر من 60% من القوات الأمريكية".

ولفت رئيس الحكومية إلى أن "واشنطن أعلنت بشكل واضح انتهاء أي دور أمريكي في العراق".

وأشار الكاظمي إلى أن بلاده "بحاجة لطائرات F16 في محاربته لداعش"، مؤكدا أن "الأعمال العبثية تسببت بانسحاب بعض الشركات الأمريكية التي كانت تتولى تصليح هذه الطائرات".