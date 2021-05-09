مفاوضات مصرية مع ثلاث شركات إحداها روسية لإدارة السكة الحديد

دبي - محمود عبدالرازق - AHMED EL-MOGHRABI

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت جريدة "المال" المصرية عن مصادر لم تسمها، أن "وزارة النقل المصرية بدأت إجراء مباحثات مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في إدارة السكك الحديدية لتقديم عرض جيد لأسلوب إدارة مرفق السكة الحديد المصرية، خلال الفترة المقبلة".

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات الثلاث التي تمت مخاطبتها إحداها ألمانية وأخرى فرنسية بالإضافة لشركة روسية، موضحة أن الشركة الفرنسية هي نفسها التي تم التعاقد معها على إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقالت المصادر إن مصر "في انتظار تقديم تلك الشركات خطة لإدارة المرفق وتقييمها ومعرفة الأفضل منها، لتنفيذها في المستقبل القريب"، مشيرة أن تطبيق إدارة القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد، أيا كانت الطريقة، لن يتم تنفيذه إلا عقب الانتهاء من تطوير أنظمة الإشارات الحالية، واستلام جميع العربات الروسية الجديدة خلال عام 2022.

وأبرمت مصر صفقة مع تحالف روسي مجري لشراء عربات سكة حديد، هي الأكبر في تاريخ السكة الحديد المصرية وتشمل 1300 عربة، بتكلفة تتجاوز المليار يورو، وتسلمت مصر حتى الآن 353 عربة، ومن المقرر أن يستمر تسليم باقي العربات حتى 2022.