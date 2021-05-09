التعليم المصرية: أرقام جلوس الثانوية العامة عقب تسليم الاستمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لموقع "مصراوي" أوضح رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم المصري أن وزارته تواصل استعدادتها لتجهيز امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021، لافتا إلى أن نسبة لا تتعدى الـ10% من مدارس الجمهورية هي من سلمت الاستمارات الخاصة بطلابها.

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ودعا حجازي المدارس إلى الإسراع في تسليم الاستمارات، مؤكدا أن أقصى موعد لتسليمها هو 11 مايو/ آيار الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بحصر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، عقب الانتهاء من استلام لجان النظام و المراقبة، استمارات الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد قررت تسجيل استمارات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا، عبر موقع الوزارة، على أن يقوم الطالب بطباعتها وتقديمها للمدرسة.

يشار إلى أن الوزارة المصرية كانت قد عقدت امتحانا على سبيل التجربة لطلاب الثانوية العامة في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، وأعلنت نجاح التجربة.

وأكد بيان صادر عن الوزارة وقتها أن تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة قد نجحت في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط "الفايبر"؛ لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان التجربة اليوم 574 ألف طالب/ طالبة.