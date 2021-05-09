متحدث «الضمان الصحي» يكشف أبرز الحالات المغطاة بتأمين السفر الجديد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، أبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر الجديد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إن تأمين السفر الجديد يغطي العديد من الحالات، أبرزها تغطية المصاريف الطبية والحالات الطارئة لفيروس كورونا ، بسقف يصل إلى 650 ألف ريال.
كما تشمل التغطية تكاليف الإقامة الخاصة بالحجر الصحي أو حالات الإخلاء الطبي أو اختصار الرحلات الخاصة بظروف فيروس كورونا.
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