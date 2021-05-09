فوائد مذهلة للفشار .. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

للفشار فوائد صحية مذهلة يمنحها لمن يعانون مرض السكري، فعلى الرغم من احتوائه على الكربوهيدرات إلا أنه يعتبر من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف أيضاً، لذلك يمكن أن يكون الفشار وجبة خفيفة صحية مناسبة لمرضى السكري.



ولعل من أهم فوائد الفشار لمرضى السكري، أنه يعد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ويدل هذا المؤشر على السرعة التي يدخل بها السكر إلى مجرى الدم بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، وكلما زادت قيمة المؤشر الجلايسيمي زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما أن الفشار المعد بالهواء الساخن يحتوي على مؤشر جلايسيمي تبلغ قيمته 55.

ويعتبر الفشار غذاء منخفض السكر على الرغم من أن له قيمة مؤشر جلايسيمي أعلى من العديد من الأطعمة الأخرى من نفس الفئة، وفقا لموقع "الطبي".

ويظل الفشار خياراً أفضل للوجبات الخفيفة لمرضى السكر من العديد من الوجبات الخفيفة المالحة أو السكرية لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري. حيث يمتص الجسم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بمعدل أبطأ ولذلك فإن الزيادة التي يسببها في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين تكون تدريجية.

وعلى الرغم من أن الفشار له مؤشر جلايسيمي تبلغ قيمته 55 إلا أن الحمل الجلايسيمي له يبلغ 6 فقط، ولذلك لا يؤدي تناول الفشار إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بنسبة عالية مما يعتبر إحدى فوائد الفشار لمرضى السكري.

ومن مميزات الفشار أنه غني بالأليف، فهو مصنوع من الذرة، وهو من الحبوب الكاملة، لأنه من الحبوب غير المعالجة 100%، لذلك يحتوي الفشار على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعتبر عنصرا مهماً جداً في النظام الغذائي لمرضى السكري لأنها تبطئ امتصاص السكر وتساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

كما أن محتوى الألياف في الفشار يبطئ من معدل هضم الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك أحد فوائد البوشار لمرضى السكر.

ومن فوائده أيضاً أنه يعزز الشعور بالشبع، فقد وجدت دراسة تم نشرها في سبتمبر 2016 أن الفشار وجبة خفيفة جيدة لأنه يعزز الشعور بالشبع وبالتالي يمكن أن يلعب دوراً في التحكم في الشهية وضبط الوزن، مما يجعل الفشار مفيد لمرضى السكري.

ومما يجدر ذكره أن قشرة حبة الفشار تحتوي على مادة البوليفينول التي تشكل إحدى فوائد الفشار للسكري، حيث أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة من الالتهابات تحمي من مرض السكري.