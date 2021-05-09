بالأرقام.. تراجع إصابات ووفيات كورونا ببريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت بريطانيا أن الإصابات الجديدة بكورونا التي سُجلت في البلاد بلغت 1770 حالة، الأحد، مع تراجع إجمالي الحالات المسجلة خلال 7 أيام إلى 14659 بانخفاض بنسبة 4.3% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.



وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة ب"كوفيد-19"، وبلغ إجمالي الوفيات خلال سبعة أيام 67 حالة بانخفاض بنسبة 39.1% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وتظهر البيانات أن 35.37 مليون شخص أو 67% من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كورونا.

ومن بين هؤلاء حصل 17.67 مليون شخص أو 33.5% من البالغين على الجرعتين الموصى بهما من اللقاح.

ومنذ بدء الوباء بلغ إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة 127605 أشخاص في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة.

وشهدت البلاد موجة ثانية مدمرة بلغت ذروتها أواخر يناير/كانون الثاني، لكن أعداد الإصابات الجديدة والوفيات ومن يتم نقلهم إلى المستشفيات تراجعت بعد ذلك.