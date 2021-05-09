رئيس وزراء العراق يوجه بسرعة الكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني في كربلاء

دبي - محمود عبدالرازق -

بغداد– سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عقب جلسة الحكومة اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وجه أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني".

© REUTERS / Wissm Al-Okili

ونقل البيان عن الكاظمي قوله خلال الجلسة إن "قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام".

وتابع "المجرمون أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا إلى استهداف النشطاء العزّل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل".

يذكر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، أمس السبت، على الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني بالقرب من منزله في محافظة كربلاء ما أدى الى مقتله في الحال.

من جهتها، أدانت واشنطن اغتيال الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني، مؤكدة أن "أن تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمر غير مقبول".

وقالت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان عبر فيسبوك "تُدينُ الولايات المتحدة وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني"، مضيفة "أن تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج ألعنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة".

وتابع البيان "تُعَبِرُ الولايات المتحدة عن عميق تعاطُفِها مع أُسرة ألفقيد بينما نواصل الوقوف إلى صَفِ أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق".

وأعلنت الحكومة العراقية، العام الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وانطلق الحراك الشعبي في العراق ، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ضد الأحزاب السياسية الحاكمة والأوضاع المعيشية المتردية، وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة.