جزائريون عالقون في الخارج لسلطات بلادهم: افتحوا الحدود فمن حقي العودة إلى بلادي

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. ويقول نور الإسلام توات، نائب رئيس منتدى الجالية الجزائرية في تركيا، لوكالة "سبوتنيك": "الحدود الجزائرية مغلقة منذ 14 شهرا، بقرار مفاجئ من رئيس الجمهورية، الشيء الذي خلق ارتباكا كبيرا عند الجالية، وكثير من المغتربين يعانون وضعا صعبا للغاية على الجانبين المادي والنفسي، منهم من فقد عمله ولم يعد يجد مصدر رزق، وطلاب حرموا من الالتحاق بجامعاتهم، وأزواج فرقوا عن زوجاتهم وأولادهم".

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وأمام تأكيد السلطات على مواصلة غلق الحدود، يضيف محدثنا: "قررنا إطلاق حملة إلكترونية منسقة تحت شعار [من حقي ندخل بلادي]، خاصة بعد دخول شهر رمضان، وما عانيناه من تدهور كبير في المستوى المعيشي لبعض العائلات، التي مستها ارتدادات أزمة كورونا ، لهذا قمنا رفقة ممثلين جالياتنا في عواصم مختلفة بتحرير رسالة وجهناها للسلطات المعنية في الجزائر علها تسمع نداءاتنا، خاصة مع ضعف تجاوب القنصليات والسفارات [الجزائرية] في دول العالم".

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون أعلن، في آذار/مارس 2020، حزمة من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من أبرزها إغلاق الحدود الجزائرية بريا وبحريا وجويا.

وألح تكتل الجاليات الجزائرية، على ضرورة سحب شرط استخراج الترخيص الاستثنائي لدخول أرض الوطن" شرطٌ "أصبح بمثابة تأشيرة للدخول إلى بلدنا الأم" كتب الموقعون على الرسالة.

وحول الخطوات المقبلة، يقول توات "سنبقى نضغط إعلاميا وبالوسائل السلمية المتاحة حتى تتحقق مطالبنا، نحن نسعى لجمع أكبر قدر من الجمعيات التي تمثل الجزائريين في الخارج حتى يكون الضغط أكبر".

وعن الأصوات العديدة التي تبرر إغلاق الحدود بعدم قدرة الجزائر على مواجهة انتشار واسع للفيروس، خاصة مع التأخر الكبير في عملية التلقيح، يؤكد نور الإسلام توات أن الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تفشي فيروس كورونا المستجد". ويقول هناك دول عديدة واصلت عمليات إجلاء رعاياها على دفعات، خاصة وأن الأجانب مازالوا يدخلون البلاد، وآخرهم العامل الذي أّدخل المتغير [الطفرة] الهندية [من فيروس كورونا] إلى الجزائر لأول مرة".

من جهتها تقول راضية، طالبة جامعية مقيمة في مدينة ليون الفرنسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن التفهم الذي أبدته الجالية حيال الإغلاق الأول للحدود بعد انتشار الوباء، ترك مكانه اليوم "للحيرة".

وتتابع راضية موضحة أن "غلق الحدود طريقة سهلة تتبعها السلطة من أجل التهرب من معالجة الأمر بجدية. ليس من الطبيعي أن يستمر هذا الوضع كل هذه المدة، من دون أن نتمكن من دخول البلد الذي نحمل جنسيته وجواز سفره".

وعن الحلول الممكنة تقول الطالبة التي لم تزر أهلها منذ أكثر من عامين "يجب وضع تدابير من أجل الفتح التدريجي للحدود، مثل إلزامية الحجر الصحي للداخلين، القيام بفحوصات تثبت سلبية مسحة المسافر" كما لا يمكن تختم محدثتنا "مواصلة غلق الحدود من جهة، والتراخي الكامل في الإجراءات الاحترازية داخل البلاد".

وبخصوص وضع الجالية الجزائرية في قطر، قال الصحافي والناشط في الجالية خير الدين روبة إن حالة المغتربين خاصة النفسية صعبة جدا، بعد مرور وقت طويل دون زيارتهم لذويهم، خاصة مع حالات فقدان الأهل والأحبة عن بعد، ليضاف لذلك فقدان مناصب العمل، وكل المشاكل المترتبة على جائحة كورونا".

ويضيف روبة "لهذا فإن طلب العودة إلى أرض الوطن قوي جدا، ومن أجل تجسيد هذا الطلب الملح شاركنا في مبادرة الجالية في كل العواصم، حيث قدمنا مقترحات للسلطات الجزائرية لتسهيل العملية، فمعروف أن قطر قامت بتطعيم أغلبية سكانها، ونحن مستعدون لتحمل تكاليف السفر، يكفي فقط أن تعتمد الإجراءات المعروفة، أي الفحص القبلي [السابق]، والحجر الفندقي عند الوصول وغيرها، داعيا السلطات الجزائرية إلى "اتخاذ القرارات اللازمة والشجاعة، لحل هذه الأزمة".

وعلى الرغم من النداءات المتواصلة، من جانب الجالية الجزائرية في كل عواصم العالم، ترفض السلطات الرسمية،ـ حتى الآن، فتح الحدود المغلقة منذ أذار/مارس 2020، حيث شدد رئيس الجمهورية في 27 نيسان/أبريل الماضي على ضرورة الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية، والبحرية والجوية مع رفع درجة اليقظة، في حين تؤكد الجالية على استعدادها لطرح البدائل الآمنة من أجل فتح الحدود بطريقة مشروطة حفظا للبلاد من الوباء، وصونا لحق العالقين في العودة.