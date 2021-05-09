الطيران المدني السعودي يحدد شرطا جديدا لدخول المطارات والصعود للطائرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح متحدث الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة بصدد إصدار النسخة المحدثة من "الدليل الإرشادي للمسافر" والإعلان عنها عبر قنوات الهيئة الرسمية.

وأكد الرؤوساء أنه "لن يتم السماح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا".

​وتابع: "نعول كثيراً على وعي المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكما سجلنا نجاحات سابقة في جعل المطارات والطائرات بيئة آمنة".

وألزم متحدث باسم الهيئة "الجميع بضرورة الانتباه لجميع التعليمات، والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة آمنة".