مصر تؤكد للسفيرة الإسرائيلية رفضها اقتحام المسجد الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية المصرية عبر حسابها على فيسبوك، إن السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية المصري، عقد اجتماعًا اليوم ٩ مايو/أيار الجاري مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل".

وتابع البيان: "تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية".

كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق ٧ مايو الجاري بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

وطلبت الخارجية المصرية من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن مستوطنين إسرائيليين يستعدون لاقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى، غدا الاثنين.

وذكر موقع "هار هبايت حدشوت" العبري، صباح اليوم الأحد، أن المستوطنين الإسرائيليين يستعدون لاقتحام المسجد الأقصى، غدا الاثنين، من الساعة 7:00 - 11:00 صباحا، بقيادة كبار الحاخامات ورؤساء المدارس الدينية اليهودية.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".