الأردن يخفف الحظر الليلي المفروض بداية من عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم، قرارا بتقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، بحيث تصبح اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لجميع أيام الأسبوع.

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وأضافت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء اليوم الأحد، بأن القرار بالنسبة إلى المنشآت سيصبح اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا، في جميع أيام الأسبوع، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأكدت الحكومة الأردنية أن هذا القرار، وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة، وفقا للوضع الوبائي، وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها، بشكل كامل، من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام باللقاحات.

وأشارت الحكومة إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة، مؤكدة مضيها قدما في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقا لتطورات الوضع الوبائي.

ولفتت الحكومة الأردنية إلى أن الوصول للصيف الآمن في بلادها، يعني فتح معظم القطاعات مطلع يوليو/تموز المقبل، والعودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة، وكلها لقاحات آمنة ومعترف بها، ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنية والعالمية.