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“الداخلية”: 25672 مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من كورونا في أسبوع

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس “كوفيد-19″(25672) مخالفة وذلك للفترة من 20 / 9 / 1442هـ حتى 26 / 9 / 1442هـ.

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة ، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة ، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة , ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة ، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة , وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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