علاج لنوع نادر من سرطان الدم.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أول عقار لعلاج مرض «متلازمة اردهايم تشيستر»، وهو نوع نادر من سرطانات الدم.



وأوضحت الهيئة، عبر بيان لها، أن العقار الجديد يدعى «زلبوراف» (Zelboraf)، وتمت الموافقة عليه لأول مرة عام 2011، لعلاج بعض المرضى، الذين يعانون من سرطان الجلد.

وأضافت الهيئة أنها اعتمدت عقار «زلبوراف» لعلاج المرضى، الذين يعانون من «متلازمة اردهايم تشيستر» في ظل عدم وجود علاجات متوفرة لهذا النوع النادر من سرطانات الدم.

ومنحت الهيئة اعتماداً للعقار الجديد، بعد إجراء تجارب على 22 مريضاً، وأثبتت الدراسة أن 50% منهم ظهرت عليهم استجابة جزئية للعقار بنسبة بلغت 50%، فيما ظهر على 4.5% من المرضى استجابة كاملة للعقار.

ويعمل العقار الجديد على منع إفراز بعض الإنزيمات التي تعزز نمو الخلايا السرطانية. وحسب الهيئة، تتمثل الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً للعقار في آلام المفاصل والطفح الجلدي وتساقط الشعر. و«متلازمة اردهايم تشيستر» هو نوع نادر من سرطان الدم، وهو عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا النسيجية البيضاء المهاجمة للأمراض؛ الأمر الذي يتسبب بالتهابات ليمفاوية في نخاع العظام.