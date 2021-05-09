شركة تركية تهدد بإظلام لبنان بسبب خلاف مع السلطات

دبي - محمود عبدالرازق - وحثت شركة "كارباورشيب" ومقرها اسطنبول، الحكومة في بيروت على الدخول في محادثات، وقدمت إشعارا أخيرا بأنها ستعلق خدماتها، حسبما قال متحدث باسم الشركة يوم السبت.

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توفر سفن الشركة التركية (المحطات العائمة) 400 ميغاواط من الطاقة وهي راسية قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في لبنان منذ عام 2013، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

طالب المدعي المالي اللبناني بمصادرة سفن كارباورشيب لحين التحقيق في تجديد عقود تزويد الطاقة، وردت الشركة بإنكار أي انتهاك لعقدها أو القانون.

وقالت الشركة في بيان نقله متحدث باسم الشركة: "لقد تصرفنا باستمرار بحسن نية، وواصلنا إمداد الكهرباء رغم عدم تلقي مدفوعات للأشهر الثمانية عشر الماضية".

يعاني من أزمة اقتصادية حادة تفرغ خزائن الحكومة تقريبا. وبحسب وزير الطاقة في البلاد، فإن مستحقات شركة "كارباورشيب" بلغت 100 مليون دولار على لبنان في تموز/ يوليو من العام الماضي، وارتفع الرقم منذ ذلك الحين.

سيؤدي غياب "كارباورشيب" إلى زيادة الضغط على شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة للحد من الانقطاعات التي تعصف بالبلاد. تكافح المرافق لتشغيل المصانع بكامل طاقتها لأنها لا تستطيع استيراد الوقود لها.