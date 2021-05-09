تونس.. مسؤول طبي يحذر من ارتفاع عدد المرضى المحتاجين لأسرة الأكسجين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "نسمة" التونسي، قال السمراني إن عدد اسرة الأكسجين تطور منذ بداية الجائحة من 800 سرير إلى 2300 سرير حاليا، محذرا من ارتفاع عدد المرضى لأنه بحسبه سيزيد الوضع الصحي تعقيدا.

© Sputnik . Mariem Gdira

وتوقع المسئول التونسي أن يرتفع العدد إذا لم يتم الالتزام بالحجر الصحي الشامل في عموم البلاد.

تصريحات السمراني جاءت على هامش زيارة قام بها وزير الصحة التونسي فوزي المهدي إلى ميناء رادس لتلقي شحنات جديدة مستوردة من الأوكسجين.

وقد أوضح مدير عام الهياكل الصحية العمومية، أن عدد أسرة الإنعاش ارتفع هو الىخر من 90 سريرا عند بداية الجائحة الى 400 سرير حاليا.

وعن عملية استيراد الأكسجين قال السمراني إنها تأتي في محاولة لتطوير المخزون الاستراتيجي للأكسجين الطبي حتى يتم الإيفاء بالحاجيات المتنامية في الغرض.

وتحدث المسئول التونسي عن أن وزارة الصحة ستقوم بافتتاح مستشفيات ميدانية جديدة، في محاولة لاستيعاب الأعداد.

وطالب السمراني بضرورة أن يتحمل كل فرد مسئولية حماية نفسه وأهله ومجتمعه، من خلال الالتزام بالإجراءات لكسر حلقة العدوى ومنع مزيد تفشي الجائحة.