إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية تخوفا من التصعيد

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، أجرى، اليوم، تقييما عاما للأوضاع في الضفة الغربية، بعد مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث، بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية "إرهابية"، قرب نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي، عند حاجز سالم بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، الجمعة الماضية.

وأفاد أفيخاي أدرعي بأن رئيس الأركان الإسرائيلي أصدر توجيهاته بتعزيز القوات العسكرية في مناطق الضفة الغربية بثلاث كتائب إضافية، بهدف تكثيف الاستعداد في الفترة القريبة، مع التركيز على تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة التماس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، صباح الجمعة الماضية، بأن قوات الجيش قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثا بزعم محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار.

وتم إطلاق النار على ثلاثة شبان فلسطينيين، قرب نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي، عند حاجز سالم بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".