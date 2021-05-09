وزير الصحة اللبناني: رفع الدعم عن الدواء خط أحمر لن نقبل به

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع النشرة اللبناني قال حسن "لم يتم رفع الدعم عن ​القطاع الصحي​ ومندرجاته سواء بالنسبة للأدوية أو المستلزمات الطبية"

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تصريحات الوزير اللبناني جاءت خلال لقائه وفداً من اللجان الطبية في ​البقاع​ والجنوب، والذي أكد فيه على أن "هناك آلية تطرح معنا، لكننا معارضين مسألة رفع الدعم عن المستلزمات وهذا خط أحمر".

وأوضح حسن أن "من تسبب بذلك هو شريك بما يحصل الآن" لافتا إلى أنه "غير مسموح التعاطي بهذا القطاع بشكل غير مسؤول أو بالرسائل الإعلامية".

وشدد على أن وزارته لم تتسلم حتى الساعة أي قرار بخصوص رفع الدعم، مشيرا إلى أن المطلوب هو "الجلوس على طاولة قبل الحديث عن رفع أي دعم عن القطاع الصحي".

وبخصوص ما قيل عن الوفاة بسبب لقاح استرازينيكا، قال الوزير اللبناني، "اللجان الطبية تتتبع الحدت الذي نشأ عن استعمال ​اللقاح​ أو أي دواء أو حول أي وفاة، لا شيء محسوم حتى الآن وعندما ينجز التقرير نعلن عن ذلك بكل شفافية".

وطالب وزير الصحة اللبناني وسائل الإعلام بتناول الموضوع بشكل مهني وعلمي وغير استعراضي بترهيب الناس سواء بمكافحة الوباء أو المناعة.