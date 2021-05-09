شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الأحد "تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالـمسجد الأقصى المبارك، وكذلك المحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أنه أمام هذه الانتهاكات الخطيرة، التي تتمادى سلطات الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للتحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الاجرامية ولسياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، مجددة موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.