شكرا لقرائتكم خبر عن تنفذ 10 مرات يومياً.. تعرّف على آلية غسيل وتطهير صحن المطاف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح خالد الأمير، مدير إدارة التطهير برئاسة شؤون الحرمين، مراحل تعقيم وتطهير صحن المطاف، مشيراً إلى أن ذلك يتم 10 مرات يومياً خاصلة خلال هذه الفترة من جائحة فيروس كورونا.

وقال الأمير وفقاً لقناة “الإخبارية”: “بالنسبة لعملية الغسيل فيتم تقسيم العمال إلى مجموعات بإشراف من الرئاسة، ونبدأ بالمطاف الشمالي ثم المطاف الشرقي، يليه المطاف الغربي حتى لا نضايق الطائفين”.

وأكد أن المواد المستخدمة للتنظيف صديقة للبيئة، وروائحها عطرية، حتى لا يكون لها تأثير على صحة الزوار.