شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات قبل الموعد المحدد لها ليتسنى لهم قضاء حوائجهم قبل مناسبة عيد الفطر المبارك. واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية.

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