شكرا لقرائتكم خبر عن نشر المقطع عبر مواقع التواصل.. ضبط شخص وثق قيادته لمركبته بسرعة عالية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة بالطائف، بعد أن خالف قواعد المرور وتباهى بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمكن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
ومن المقرر أن يتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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