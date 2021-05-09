أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لا زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 158 مليونا و328 ألفا و649 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و296 ألفا و841 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 135 مليونا و798 ألفا و180 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

اعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أن النسخة المتحوّرة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدّت إلى تفشّي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكا كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللّقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وقالت سواميناثان، إن النسخة المتحوّرة "بي واحد 617" التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر هي حتماً أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكّان.

وللمرة الأولى منذ بدء تفشّي الفيروس فيها، سجّلت الهند، السبت، حصيلة يومية قياسية بالفيروس تخطّت 4 آلاف وفاة بالإضافة إلى 400 ألف إصابة جديدة، لكنّ الخبراء يعتقدون أنّ هذه الأرقام الرسمية هي أقلّ بكثير ممّا هو عليه الوضع على أرض الواقع.

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 298 في اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 513628.

كما سجل المغرب 7 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 9064.

ومن المتوقع أن يستقبل المغرب شحنات جديدة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا خلال اليومين المقبلين في إطار برنامج "كوفاكاس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وتسلم المغرب 9.5 مليون جرعة لقاح شملت 7 ملايين لقاح أسترازينيكا، و2.5 مليون جرعة لقاح سينوفارم الصيني.

وتلقى أكثر من 5 ملايين مغربي الجرعة الأولي من التطعيم.

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 564 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأحد، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 127.309 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1874 حالة وفاة.