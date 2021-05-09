القضاء الإسرائيلي يؤجل النطق بالحكم في قضية حي الشيخ جراح

دبي - محمود عبدالرازق - القدس– سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد طلب المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، من المحكمة العليا تأجيل جلستها، المقرر عقدها غدا، إلى موعد لاحق في الأسبوع الحالي. وأعلنت المحكمة العليا عن تأجيل الجلسة، وأن موعد عقد الجلسة سيتقرر خلال 30 يوما".

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جاء ذلك عشية الجلسة المقررة للمحكمة غدا والتي كان من المقرر أن تنطق بها بقرار الحكم.

تنظر المحكمة في قضية رفعها مستوطنون مدعومون من الحكومة الإسرائيلية لإجلاء أربع عائلات فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح بذريعة أن الأرض المقامة عليها كانت مملوكة لجمعيات يهودية في عام 1885.

وفجرت قضية حي الشيخ جراح موجة عارمة من السخط والغضب والمواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، فيما يرى فيها الفلسطينيون قضية حرمان عائلات فلسطينية من العيش في القدس، وعملية تطهير عرقي متعمدة، وليست مجرد قضية خلاف عقاري مثلما تحاول إسرائيل تصويرها.

وقال المحامي حسني أبو حسين، الذي يمثل قسما من العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح أمام المحكمة العليا، أنه "طالب بضم مندلبليت إلى القضية، وذلك على خلفية وجود تزييفات في تسجيل الملكية للمستوطنين".