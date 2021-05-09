السعودية... منصة إحسان تصدر تنويها مهما

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المنصة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نحيطكم علما بعودة خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة إحسان وذلك بعد انقطاعها لأسباب فنية، يمكنكم الآن التبرع في جميع المشاريع والخدمات على المنصة ليستمر الإحسان والعطاء".

وقال موقع "المواطن" إن الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية، انطلقت يوم الجمعة 16 إبريل/نيسان عبر منصة إحسان التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بدعمٍ من القيادة السعودية، وبحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان، إلى التعريف بدور منصة إحسان في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ"سدايا" مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.