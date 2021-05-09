الطيران المدني العراقي: لم يتم اعتماد بطاقة اللقاح كبديل لـ"بي سي آر"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية" واع"، أوضح جهاد الديوان، مدير الإعلام بسلطة الطيران المدني العراقي، أنه لم يتم اعتماد بطاقة اللقاح المضاد للوباء لمن حصلوا على التطعيم، بديلاً عن فحص "بي سي آر" للراغبين في السفر.

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وقال: "الموضوع غير معتمد حالياً ومناط بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وهي لم تقرر إلغاء فحص "بي سي آر" واعتماد بطاقة اللقاح بديلا".

وعما تم تداوله من اعتماده، قال: "القرار ساري المفعول حالياً بالنسبة للرحلات الداخلية، أما الخارجية فما زال الأمر على وجوب إجراء فحص "بي سي آر" قبل 72 ساعة من موعد الرحلة".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد سمحت، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، للمختبرات الأهلية لأول مرة بإجراء فحوصات "بي سي آر"الخاصة بجائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في العراق، سيف البدر، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم".

وجاء تأكيد وزارة الصحة العراقية، بعدما انتشرت إعلانات لمختبرات أهلية على فيسبوك أكدت حصولها على موافقة وزارة الصحة بإجراء فحوصات الوباء، بينما كان الكثير يتشكك في صحة هذه الموافقة.