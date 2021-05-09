السعودية تقر تعديلات جديدة بشأن "محلات الحلاقة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "المدينة"، مساء اليوم الأحد، بأن البروتوكولات الصحية السعودية تضمنت أن يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار، مع تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين.

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وشددت الوزارة السعودية على وجوب تقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحد من التواصل وجها لوجه مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص داخل المنشأة.

وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، العاملين بصالونات الحلاقة الرجالية، غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل وآخر، أو تطهير الأيدي بالمعقم لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون، وإلغاء استخدام جهاز البصمة واستبدال تحضير الموظفين بطرق أخرى.